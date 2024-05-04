سفينة الشهيد مهدوي الإيرانية تعبر خط الاستواء للمرة الأولى

دخلت سفينة "الشهيد مهدوي" التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني النصف الجنوبي للكرة الأرضية بعبور خط الاستواء، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وهذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية من حيث المسافة ونوع المهمة، والسفينة مسجلة باسم "نادر مهدوي".

ويبلغ طول السفينة التي أضيفت إلى بحرية حرس الثورة في مارس 2023، 240 مترا وعرضها 27 مترا.

وتمتلك هذه السفينة جميع أنواع الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، والأنظمة الصاروخية، وأرض-أرض، وأرض-جو، ومنظومة سوم خرداد وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة، وتعتبر من السفن الخاصة بالدولة، بحسب وكالة مهر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سفينة الشهيد مهدوي هي أول سفينة إيرانية مجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى.

وفي فبراير 2024، تم إطلاق صاروخين باليستيين يبلغ مداهما حوالي 1700 كيلومتر على أهدافهما من داخل حاويتين.