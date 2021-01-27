أعرب أحمد سمير فرج، مخرج مسلسل «الدائرة»، عن سعادته بردود أفعال الجمهور، قائلًا إن رد الفعل قوي حتى هذه اللحظة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التصوير مازال مستمرًا، معتقدًا أن الجمهور سينجذب للأحداث خلال الأيام الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن إيقاع مسلسل الـ45 حلقة مختلف عن الـ30 حلقة، مضيفًا أن هذا النوع من المسلسلات ليس جديدًا أو مبتكرًا، بل «فورمات عالمي».

وذكر أن أحمد صلاح حسني يطور من شخصيته في التمثيل، موضحًا أن أي شخص شاهد الممثل ابتداءً من أبواب الشك ومرورًا بختم النمر ووصولًا إلى الدائرة يرى هذا التطور.

مسلسل «الدائرة» من بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، وعماد رشا، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وينتمى العمل لـ45 حلقة للمؤلف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.