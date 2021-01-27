وزير الخارجية الأمريكي: سننشط الدبلوماسية لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيسعى لتنشيط الدبلوماسية الأمريكية في العالم لتعزيز مصالح بلاده.

وقال بلينكين في تغريدة عبر حسابه ليل الثلاثاء/الأربعاء على تويتر: "سننشط الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم".

وأضاف: "القيادة الأمريكية مهمة ، ولدينا قدرة فريدة على جمع البلدان الأخرى لمواجهة تحديات وفرص عصرنا".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت أمس الثلاثاء لصالح تعيين بلينكين وزيرا للخارجية، حيث صوت المشرعون بواقع 78 صوتا مقابل 22 صوتا لصالح مستشار السياسة الخارجية منذ فترة طويلة.

وعمل بلينكين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لأكثر من عقد من الزمان، بما في ذلك عندما كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ يرأس لجنة الشؤون الخارجية. وعمل بلينكين أيضا مستشارا للأمن القومي لبايدن بين عامي 2009 و2013 ، عندما كان نائبا للرئيس.

وبدأ بلينكين /58 عاما/ حياته المهنية في وزارة الخارجية خلال إدارة بيل كلينتون. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزيرة الخارجية في إدارة باراك أوباما.

كما أن بلينكين مدافع صريح عن العلاقة عبر الأطلسي، ومن المتوقع أن يعزز علاقات الولايات المتحدة مع أوروبا من داخل إدارة بايدن.

ويرى بلينكين أن انهيار التحالفات الأمريكية القوية في عهد سلف بايدن، دونالد ترامب، ساعد الصين، المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة.