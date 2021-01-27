محافظ كفرالشيخ: مبادرة حياة كريمة تشمل تطوير 205 قرى بمطوبس

قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة ستشهد مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابعًا و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة.



وتشمل المبادرة تطوير: "بني بكار، ومنية المرشد، وبرنبال، والبصراط، والجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، وعزبة عمرو، وابيانة، ومعدية مهدي، وعزبة الخليج البحري، وبريدعة، والوقف البحري، والقني، وعزبة الخليج القبلي، والوقف القبلي، والقمسيون شرق، والقمسيون غرب".



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببلورة المشروع القومي لتطوير 1400 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.