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قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن إدارة التوعية بالشركة القابضة شاركت في تنظيم حملات توعية بقرى مركز أشمون.

وأضاف نجيب، أن الحملات شملت عدة أنشطة لتوعية المواطنين منها حملات لطرق الأبواب بقرى سنتريس، وشما بمركز أشمون، وكذلك توعية للمواطنين بمبادرة حياة كريمة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى مركز أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة لتعريف المواطنين بالمشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وطرق المحافظة عليها.

كما نظمت إدارة التوعية أنشطة توعوية للأطفال بقرية شما شملت تعليم السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها.

فيما تم عمل حملات استقصاء رأي المواطنين؛ لسهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.