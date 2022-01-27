استمرار شفط مياه الأمطار وأعمال تجريد وتمهيد الطرق بالجيزة

تكثف محافظة الجيزة من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف قطاعات المحافظة لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية وسير المواطنين.

واطلع المحافظ، على خطط انتشار المعدات وسيارات الشفط والتي تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، والتي تم إعدادها بناءً على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، وذلك لسرعة الرصد والتعامل مع أي تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بضرورة التنسيق والمتابعة الميدانية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، استمرار نشر المعدات بالأحياء والمراكز والمدن لشفط مياه الأمطار لضمان عدم تأثر حركه المواطنين والمركبات، وذلك حتي انتهاء موجه سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد للطرق التي تأثرت بهطول الأمطار لتيسير الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، دفعت المحافظة بفرق الشفط بهيئة النظافة وبالتنسيق مع فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط المياه الناتجة عن حدوث كسر بماسورة مياه بشارع النيل بالعجوزة.

وأوضحت المحافظة، أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة، لافتا أن هناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.