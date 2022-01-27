سفير اليونان بالقاهرة يشيد بجهود الأوقاف في الترجمة ونشر الفكر المستنير

أشاد السفير نيكولاس جارلينيس، سفير دولة اليونان بالقاهرة، بجهود وزارة الأوقاف في الترجمة إلى اللغة اليونانية، ونشر الفكر المستنير، مؤكدا أن الترجمة عامل كبير على التعرف على الثقافات المختلفة والتقارب بين الشعوب والحضارات.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير اليوناني، اليوم الأربعاء، في مؤتمر: "الترجمة عن العربية جسر للحضارة"، ضمن فعاليات البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، بحضور رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ومن جانبه، أهدى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى السفير اليوناني بالقاهرة نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة اليونانية.

وفي سياق متصل، أشاد مدير المراكز الثقافية الروسية بالقاهرة، مراد جاتين، بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية المترجمة إلى اللغات الأجنبية وبالدور الذي تبذله مصر في مجال نشر الدين الإسلامي والفكر الوسطي المستنير .

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرح في وقت سابق اليوم، أن الوزارة أصدرت كتاب "المنتخب في تفسير القرآن الكريم" مترجما باللغة اليونانية.