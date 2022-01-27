بلينكن لنظيره الصيني: هجوم روسيا على أوكرانيا سيهدد الأمن والاقتصاد العالمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لنظيره الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي، أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيهدد الأمن والاقتصاد العالمي.

وشدد بلينكن -خلال الاتصال، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس- على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها الهجوم الروسي على أوكرانيا، لافتًا إلى أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدما.

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي أن المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، مضيفًا أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية.