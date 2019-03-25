دوي انفجارات في غزة إثر إطلاق قذيفتين صاروخيتين على جنوب إسرائيل

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دوت أصوات انفجارات في شمال قطاع غزة ليلة الخميس/الجمعة إثر إطلاق مسلحون فلسطينيون قذيفتين صاروخيتين على جنوب إسرائيل بحسب مصادر فلسطينية وشهود عيان.

وذكرت المصادر أن الانفجارات نتجت عن إطلاق القبة الحديدية الدفاعية للجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية في أجواء شمال قطاع غزة.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام عبرية أن منظومة القبة الدفاعية اعترضت قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وجاء هذا التطور بعد مقتل 10 فلسطينيين الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من بينهم 9 في عملية عسكرية تخللها اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه يستعد لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على خلفية التوتر في جنين.