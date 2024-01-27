واشنطن تضغط على بكين لاستخدام نفوذها لكبح دعم إيران للحوثيين

قال مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ضغط على وزير الخارجية الصيني وانج يي، لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة «الحوثي» اليمنية التي تهاجم سفناً تجارية بالبحر الأحمر.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، ذكر المسئول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، قائلًا إن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل.

وعقد الدبلوماسيان الأمريكي والصيني اجتماعات ليومين في بانكوك، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويشنّ الحوثيون المتحالفون مع طهران هجمات على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين في غزة.

وأدت تلك الهجمات إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، نتيجة لما تسببت فيه من اضطراب لمسار تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا.