 قطر: إطلاق سراح رهينة إسرائيلية-ألمانية قبل يوم الجمعة المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر: إطلاق سراح رهينة إسرائيلية-ألمانية قبل يوم الجمعة المقبل


نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:03 ص

من المقرر أن يجري إطلاق سراح امرأة إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية الألمانية كانت محتجزة في غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وفقا للمسؤولين القطريين الذين يتوسطون بين حماس وإسرائيل.

وتعد المرأة واحدة من ثلاث رهائن محتجزين في غزة سيجري الإفراج عنهم قبل يوم الجمعة المقبل، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية في الدوحة عبر منصة "إكس".

وورد أن المرأة الألمانية-الإسرائيلية في الوقت الحالي في أيدي حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

وكان نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، محمد هندي، قد صرح في وقت سابق لوكالة  الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن المرأة على قيد الحياة وأن شروط إطلاق سراحها قيد التفاوض مع إسرائيل بمساعدة الوسطاء.

 

 

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