قتل أربعة أشخاص بينهم امرأتان اليوم الاثنين، في قصف جوي نسب إلى تركيا واستهدف سيارة في إقليم كردستان في شمال العراق، حسبما أفاد مصدر أمني ومنظمة وكالة فرانس برس.

ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ حزب العمال الكردستاني الذي ينتشر في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وقال مصدر أمني في منطقة رابرين حيث وقع القصف إن طائرة تركية من دون طيار قصفت سيارة مدنية عند الساعة 3:20 بالتوقيت المحلي، ما أدى الى مقتل أربعة اشخاص هم رجلان وامرأتان، مضيفا أن هويات القتلى لا تزال مجهولة.

وأكد كامران عثمان من منظمة "فرق صناع السلم المجتمعي" التي توثق العمليات التركية في كردستان، حصيلة القتلى في ضربة "المسيرة التركية"، مشيرا إلى إصابة شخص خامس بجروح أثناء تنقله على متن دراجة نارية.

وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني.

ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، خلال زيارة لبغداد، إلى توحيد الجهود الإقليمية ضدّ المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا المجاورة حيث تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة، بالارتباط بحزب العمال.

وقال فيدان: "أؤكد ما يأتي بأشدّ العبارات، حزب العمال الكردستاني يستهدف تركيا والعراق وسوريا".

وشددت الحكومة العراقية المركزية، في الأشهر الأخيرة، لهجتها ضد حزب العمال الكردستاني. واعتبرته في مارس "منظمة محظورة".

وتطالب تركيا بغداد ببذل جهود أكبر في هذه القضية. وفي منتصف أغسطس، وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري يتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.

وأمل فيدان، الأحد، بأن يعترف العراق بحزب العمال ليس فقط كـ"منظمة محظورة" بل "إرهابية" أيضا.