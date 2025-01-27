وكيل تعليم الأقصر يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح جارح، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على محافظ الأقصر؛ لاعتمادها وإعلانها.

وأوضح جمال عبده، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، أن المعلمين يقومون بأعمال التصحيح بكل جدية لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد "جارح" تدريب "التعليم من أجل الغد" والذي يستهدف مجموعة من موجهي المواد الدراسية والمنعقد بمكتبة مصر العامة ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.