الاحتلال يواصل تدمير المنازل وإحراقها في مخيم جنين ويعتقل عددا من المواطنين

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تدمير المنازل وإحراقها في مخيم جنين لليوم السابع على التوالي.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن التقديرات تشير إلى تدمير قرابة 100 منزل وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه.

وأضافت أن عدداً من المواطنين حاولوا العودة إلى المخيم من جهته الغربية بعد انسحاب آليات الاحتلال منه لتفقد منازلهم، فيما أعاد الجيش مداهمة الموقع واحتجزت مجموعة منهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عدداً من المواطنين في مخيم جنين وعدة أحياء من المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مدعومة بالجرافات إلى مدينة جنين، مع تمركز الآليات العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط تحليق الطيران الحربي والمُسير في سماء المدينة والمخيم.

وبدأ جيش الاحتلال عدوانا غير مسبوق على مدينة جنين ومخيمها منذ مساء الثلاثاء الماضي.