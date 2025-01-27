الصحة اللبنانية تعلن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في البلدات الجنوبية.

وأضاف مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم، التي لا تزال محتلة، أدت حتى الساعة إلى سقوط شهيد وسبعة جرحى.

وجاءت الحصيلة التفصيلية وفق التالي:

- العديسة: شهيد وجريحان

- بني حيان: جريحان

- يارون: جريح

- حولا: جريحان

ولا يزال أهالي جنوب لبنان يصرّون على العودة إلى بلداتهم الحدودية المحتلّة، متحدّين الجيش الإسرائيلي، على الرغم من الإعلان اللبناني- الأمريكي بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل إلى 18 فبراير المقبل.

وتكثّفت الدعوات، اليوم الاثنين أيضاً، لمواصلة محاولات الدخول إلى القرى التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد، فيما بات عدد من الأهالي ليلتهم في الخيام وعيتا الشعب على ركام منازلهم في ظلّ انتشار الجيش اللبناني.

ويستعدّ الجيش اللبناني لدخول عددٍ من بلدات قضاءَي بنت جبيل ومرجعيون اليوم، بعد الانسحاب الإسرائيلي المرتقب منها.



