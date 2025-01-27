مؤسسة كهرباء عدن تعلن انقطاع الخدمة كليا عن العاصمة اليمنية نتيجة نقص الوقود

أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، عن انقطاع خدمة الكهرباء كليًا في العاصمة عدن، بعد توقف محطة الرئيس بشكل كامل؛ نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين، ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، أن «هذا التوقف يمثل أزمة إنسانية خانقة؛ تضيف أعباء جديدة إلى معاناة أبناء عدن والمحافظات المجاورة».

وقالت إن «السلطة المحلية في العاصمة عدن، والمؤسسة العامة للكهرباء، بذلت جهودًا استثنائية خلال الأسابيع الماضية، واتخذت التدابير كافة - في حدود الإمكانيات المتاحة - لتأمين استمرارية الخدمة بحدها الأدنى».

وأشارت إلى أن «الحلول المؤقتة لم تكن كافية لاستدامة خدمة الكهرباء، في ظل غياب الاستجابة من الجهات المعنية بتوفير الوقود، على الرغم من المخاطبات والمناشدات المتكررة التي وجهتها المؤسسة منذ أكثر من شهر».

وذكرت أن «الانقطاع الكلي للكهرباء الذي تشهده العاصمة عدن لأول مرة خلال فصل الشتاء، يهدد بتداعيات خطيرة تشمل توقف المرافق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطل الأعمال الخدمية والتجارية».

وحمّلت الجهات المعنية مسئولية ما وصلت إليه الأوضاع، داعية إياها إلى التحرك العاجل وتحمل مسئولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهالي العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، من خلال توفير الوقود اللازم بصورة فورية لإعادة الخدمة ولو بحدها الأدنى، وإيقاف هذا التدهور غير المقبول.

وجددت مناشدتها لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة «ضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإنقاذ العاصمة عدن من هذه الأزمة المتفاقمة».