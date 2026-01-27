سلوفاكيا تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات الغاز الروسي

تعتزم سلوفاكيا، تقديم شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، للطعن في الحظر الذي فرضه الاتحاد على واردات الغاز الطبيعي من روسيا، حسبما أعلن رئيس الوزراء روبرت فيكو في براتيسلافا اليوم الثلاثاء.

وقال فيكو، إن قاعدة الاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ معالجة القضايا الملحة على المستوى المحلى الذي يسمح لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ القرار بشأن مزيج الطاقة الخاص بها، ووصف الحظر بأنه "انتهاك للمبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي".

وتتطلب قاعدة الحظر، الذي تبنته أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، أمس الاثنين، وقف واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027.

وتستهدف القاعدة، الحد من الدخل الروسي من صادرات الغاز كجزء من تحركات الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وتدخل القاعدة حيز التنفيذ في بداية فبراير بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وصوتت سلوفاكيا والمجر ضد القرار، وامتنعت بلغاريا عن التصويت، عندما تم إقراره أمس الاثنين، حيث صوتت 24 دولة لصالحه.