توقف مظاهر الحياة الطبيعية في كشمير مجددا بسبب تساقط للثلوج

اكتست كشمير باللون الأبيض، اليوم الثلاثاء، بعد تساقط الثلوج مجددا على الوادي؛ ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع الداخلي بين سريناجار و-جامو وتعطيل الرحلات الجوية، حسبما أفادت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء.

وتساقطت الثلوج مجددا على معظم أجزاء كشمير خلال الليل، حيث أثرت اضطرابات غربية من الطقس على المنطقة.

كما شهدت سهول الوادي، ومن بينها سريناجار، تساقط ثلوج خفيف إلى متوسط، بينما سجلت المرتفعات العليا تساقطًا متوسط إلى غزير.

وقال المسئولون إن تساقط الثلوج حول منتجعات سياحية مثل سونمارج، وجولمارج، وباهالجام إلى عوالم شتوية رائعة.