 توقف مظاهر الحياة الطبيعية في كشمير مجددا بسبب تساقط للثلوج - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

توقف مظاهر الحياة الطبيعية في كشمير مجددا بسبب تساقط للثلوج

سريناجار (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:52 ص

اكتست كشمير باللون الأبيض، اليوم الثلاثاء، بعد تساقط الثلوج مجددا على الوادي؛ ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع  الداخلي بين سريناجار و-جامو وتعطيل الرحلات الجوية، حسبما أفادت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء.

وتساقطت الثلوج مجددا على معظم أجزاء كشمير خلال الليل، حيث أثرت اضطرابات غربية من الطقس على المنطقة.

كما شهدت سهول الوادي، ومن بينها سريناجار، تساقط ثلوج خفيف إلى متوسط، بينما سجلت المرتفعات العليا تساقطًا متوسط إلى غزير.

وقال المسئولون إن تساقط الثلوج حول منتجعات سياحية مثل سونمارج، وجولمارج، وباهالجام إلى عوالم شتوية رائعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك