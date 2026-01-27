القدس: قوات الاحتلال تفرض طوقا عسكريا مشددا على بلدة حزما ضمن عملية عسكرية واسعة

قالت محافظة القدس، إن قوات الاحتلال فرضت صباح الثلاثاء، طوقًا عسكريًا مشددًا على بلدة حزما شمال شرق المدينة، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «قوات الاحتلال بدأت بوضع سواتر ترابية على أحد مداخل بلدة حزما، بالتزامن مع إغلاق جميع مداخل البلدة وتشديد الإجراءات العسكرية في محيطها».

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة حزما من عدة محاور، حيث عرقلت إحدى القوات حركة المرور، وفتشت المركبات على مداخل البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوة أخرى معززة بآلية عسكرية البلدة، وشرعت بأعمال تجريف في أحد الشوارع، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال.

كما وزعت قوات الاحتلال منشورات على المواطنين، هددت فيها بفرض طوق أمني على البلدة، وما سمته «نشاطًا عسكريًا» في المكان.

وتأتي هذه الإجراءات بعد اقتحامات سابقة شهدتها البلدة خلال اليومين الماضيين، حيث نفذت قوات الاحتلال دوريات مكثفة في الشوارع، وأقامت حواجز تفتيشية على مداخل البلدة، وحرّكت آلياتها العسكرية في الأحياء السكنية.

وأفادت مصادر محلية بأن بعض الأهالي اضطروا لتغيير مسارات تنقلهم اليومية لتجنب التماس المباشر مع القوات، في حين أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها احترازًا، مع استمرار الإجراءات العسكرية حتى ساعات متأخرة من الليل.

ويؤكد السكان أن قوات الاحتلال تركز على مناطق حيوية في البلدة، بما فيها الشوارع الرئيسة ومداخل المدارس والمساجد، وسط استمرار عمليات مراقبة وتجريف للشوارع بهدف ما وصفوه بـ«تعزيز السيطرة الأمنية» على البلدة.