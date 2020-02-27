«التجارة الكويتية»: إغلاق 3 صيدليات لعدم الالتزام بأسعار الكمامات الطبية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الخميس، إغلاق 3 صيدليات ومخزن لعدم الالتزام بالقرار الوزاري الذي يحدد أسعار بيع الكمامات الطبية وبعض المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقت أمس الأربعاء 218 مكالمة على الخط الساخن 135، مبينة أن تلك الفرق قامت بالكشف على عدد من المخازن والمستودعات لمعرفة الكميات المتوافرة من الكمامات الطبية إضافة إلى 85 صيدلية ومركزا تجاريا.

وأوضحت أن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفات لصيدليات ومحل وإغلاق 3 صيدليات ومخزن بالشمع الأحمر؛ لبيعهم بعض المستلزمات الطبية بأسعار مصطنعة وعدم الالتزام بقرارات الوزارة مستغلة الظروف الراهنة مع الاحترازات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت إلى أن الإغلاق نفذ بتعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعد مخالفة الصيدليات لقوانين عدة من ضمنها مخالفة قرار تحديد أسعار الكمامات الطبية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن إغلاق أي صيدلية أو محل لبيع المستلزمات الطبية أو استغلال الظروف وهي مستمرة في الجولات التفتيشية في كل الأوقات.

وكان الوزير الروضان أصدر قرارا وزاريا بناءً على كتاب من وزارة الصحة الكويتية بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 فلس و1.320 دينار كويتي.