إسرائيل تعيد فتح معابر غزة وتسمح بإعادة الصيد البحري

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أعادت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس فتح معابر قطاع غزة كما أعادت مساحة الصيد البحري على سواحل القطاع.

يأتي هذا بعد يومين من إغلاق إسرائيل لمعبر "كرم أبو سالم"، التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة، ومعبر بيت حانون/إيرز، المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن السلطات الإسرائيلية أنه تقرر اليوم أيضا توسيع منطقة الصيد البحري قبالة شواطئ القطاع الى خمسة عشر ميلا.

وربطت السلطات استمرار رفع القيود باستمرار الهدوء والاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة.

وتأتي القرارات الإسرائيلية في ظل عودة الهدوء بعد التوترات التي وقعت مؤخرا على خلفية قيام إسرائيل بقتل نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي في غزة وسورية وانطلاق العشرات من القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.