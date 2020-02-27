أمريكا ترصد حالة إصابة غير مسبوقة بفيروس كورونا في كاليفورنيا

رصدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية حالة إصابة غير مسبوقة بفيروس كورونا، ما أثار الذعر بين المواطنين بل حتى مسؤولي الصحة أنفسهم.

وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، إصابة شخص بقيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا، من دون أن يحتك بشخص مصاب، في حادثة قد تكون الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

وأوضحت أن المصاب تم رصده من خلال نظام الصحة العامة، ولا تتوفر أي معلومات عن سفره لدول انتشر فيها الفيروس، أو تعرضه لشخص مصاب بالفيروس.