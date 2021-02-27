فرانكفورت يسقط في فخ الخسارة أمام بريمن في الدوري الألماني

سقط فريق آينتراخت فرانكفورت في فخ الخسارة أمام مضيفه فيردر بريمن 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسجل هدفي بريمن ثيودور جيبر سيلاسي وجوشوا سارجنت في الدقيقتين 47 و62، فيما سجل هدف فرانكفورت أندريه سيلفا في الدقيقة التاسعة.

ورفع بريمن رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الرابع.

وهذه هي الخسارة الأولى لفرانكفورت بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 11 مباراة متتالية، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في تسع.

فيما أصبح هذا الانتصار هو السادس لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في مثلها.