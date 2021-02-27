ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 372775

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، حتى اليوم، إلى 372775 بعد تسجيل 3100 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4652 بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بينها 3079 من بين المقيمين و21 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 372775 منذ 21 فبراير من العام الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4652 منذ 21 فبراير من العام الماضي.



يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.



وبدأت في 22 فبراير الحالي المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للإغلاق العام بعد المرحلة الأولى التي استمرت أسبوعين، وشملت المرحلة الثانية فتح المصابغ ووكالات السفر ووكالات السيارات ومراكز بيع قطع السيارات ومراكز ومحلات تصليح السيارات.



كما شملت المرحلة الثانية فتح محلات بيع المستلزمات الزراعية ومحلات بيع الأزهار وأعمال البناء والملاعب الرياضية إضافةً إلى المصانع كافة بنسبة 50 بالمئة باستثناء مصانع الأدوية بنسبة 60 بالمئة والمصارف بنسبة 50 بالمئة.



وبدأت في 14 فبراير الحالي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.



وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.