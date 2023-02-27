المتحدث باسم الرئاسة الروسية: الوضع حول بريدنيستروفيه يدعو للاهتمام والقلق

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الوضع حول جمهورية بريدنيستروفيه بالنسبة للكرملين هو موضوع مثير للاهتمام وسبب للقلق.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية التي أدلى بها بيسكوف اليوم الإثنين، حيث قال: "إن الوضع في بريدنيستروفيه يشكل قضية مثيرة للاهتمام وسببا للقلق، وهو وضع مضطرب واستفزاز من الخارج"، بحسب ما أوردته شبكة "آر تي" الروسية التلفزيونية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 23 فبراير الجاري، أن نظام كييف كان يستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه، يتم تنفيذه من قبل وحدات من القوات الأوكرانية، بما في ذلك القوميون الأوكرانيون المتطرفون من فوج آزوف (المعترف بهم كمنظمة إرهابية في روسيا)، واستخدام هجوم مفتعل لما يبدو وكأنه "قوات حفظ السلام الروسية من بريدنيستروفيه" كذريعة لغزو الجمهورية غير المعترف بها.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا سترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف ضد بريدنيستروفيه حال حدوثها.