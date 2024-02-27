يواصل الميجا ستار محمد حماقي، نجاحاته في ثاني حفلاته ضمن جولته الغنائية بأمريكا الشمالية، والتي أقيمت بمدينة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وللمرة الثانية عقب نجاج حفل حضور تورينتو الكندية يتواجد عدد غير مسبوق لحفل حماقى بلوس أنجلوس يتخطي الطاقة الاستيعابية، عقب نفاذ تذاكر الحفل كاملة قبل إقامته بـ 48 ساعة، حيث تواجد الآلاف من أبناء الجاليات العربية وأصدقائهم من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأشعل حماقي، الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الإيقاعات والتوزيعات المميزة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، و"م البداية"، و"أحلى حاجة فيكي"، و"هوا دا حبيبي"، و"جمالها استثنائي"، و"أم الدنيا" وغيرها ممن إشاعات البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا"، وحدث أغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة".. وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

وحرص حماقي على التعبير عن مدى رضائه بما حققه في حفل لوس أنجلوس، حيث نشر عدد من فيديوهات الحفل عبر خاصية الـ "أستورى" الخاصة به على صفحتي الفيس بوك وأنستجرام، وكتب بالإنجليزية قائلا : " شكرا لوس أنجلوس على هذه الطاقة المذهلة الرائعة".

ومن المقرر أن يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الامريكية حيث يحي حفله القادم بولاية نيويورك الأكثر زحاما فى الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من مارس، وفى اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء أضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية.

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي، حيث أحيا مؤخرا أضخم حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، بحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس، والذي وصفه الجمهور التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"حفلة الأحلام"، توجه بعده حماقي لعمان لإحياء حفل غنائي ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.