استشهاد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة طوباس ومخيم الفارعة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر في الهلال الأحمر، القول إن "قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء شابين".

وبحسب المصادر، "نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها".

وأشارت إلى أن "قوة من الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، واندلع على إثر ذلك اشتباكات في المدينة، أدت إلى ارتقاء شاب بعد إصابته الحرجة برصاص الاحتلال".