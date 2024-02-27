 خالد الغندور بعد فوز الأهلي على البلدية: فوز كبير - بوابة الشروق
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خالد الغندور بعد فوز الأهلي على البلدية: فوز كبير

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 9:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 9:48 م

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على فوز الاهلي الكبير على بلدية المحلة بخمساية لهدف، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "انتهاء المباراة :الاهلي يعود للدوري بفوز كبير علي بلدية المحلة 1/5 بمباراة مؤجلة من الاسبوع الخامس للبطولة 🏆"

واضاف "#رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم، بين الاهلي وبلدية المحلة ؟

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط


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