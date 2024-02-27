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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز تعبئة السكر لتصرفه في كمية قدرها 230 طن سكر في السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت الحملة برئاسة سمير البلكيمي، وبرفقة محمد فوزي، وإسلام زين الدين مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.