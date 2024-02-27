ضبط تاجري مخدرات بـ25 كيلو حشيش في الإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو حشيش تقدر بمليون 750 ألف جنيه في الإسكندرية.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إلى اتجار عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبط المتهمي وبحوزتهما 25 كيلو حشيش، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.