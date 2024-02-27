لافروف: العلاقات الروسية مع شركائها تقوم على أساس المساواة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال حفل افتتاح المؤتمر الثاني للحركة الروسية الدولية "محبو روسيا"، إن العلاقات الروسية مع شركائها في الأغلبية العالمية تقوم على أساس المساواة، على النقيض من الغرب.

وأضاف لافروف "سأشير إلى العلاقات الوثيقة التي نطورها مع اتحادات التكامل الإقليمي في جميع أنحاء الأغلبية العالمية: مع ممثلي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال لافروف "لقد أنشأنا علاقات وثيقة مع الجميع وسنواصل تعزيزها على أساس المساواة وتبادل المنفعة كبديل بناء لمسار السياسة الذي يحاول الغرب الترويج له من خلال مؤسسات التنمية الدولية التي يسيطر عليها".

وأكد لافروف، للحاضرين في المؤتمر، أن موسكو، إلى جانب حلفائها وشركائها من دول جنوب وشرق العالم، ستواصل العمل على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا، يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والحضاري في العالم ويهدف إلى ضمان رفاهية وازدهار البشرية جمعاء."

وبدأت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الثاني للحركة الروسية الدولية "محبو روسيا"، ويضم المؤتمر أكثر من 350 ممثلا من 130 دولة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.