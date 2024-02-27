استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في طوباس ومخيم الفارعة

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة، شمال شرقي الضفة الغربية.



وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، "باستشهاد الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، وإصابة 3 آخرين برصاص إسرائيلي في المخيم".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت في وقت سابق الليلة، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى مقتل الشابين الزلط وبيادسة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.

وفي وقت لاحق اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس، اندلع على إثر ذلك اشتباكات في المدينة، أدت إلى مقتل الشاب دراغمة بعد إصابته الحرجة بالرصاص.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن القوات الإسرائيلية أعاقت عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعته من نقل جثمان أسامة إلى المستشفى.