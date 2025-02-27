دعا ملك المغرب محمد السادس مواطنيه إلى عدم ذبح أضاحي العيد هذا العام؛ بسبب التراجع الكبير في أعداد المواشي، جراء جفاف حاد تشهده المملكة للعام السابع تواليا.

وقال الملك في رسالة تلاها وزير الشئون الدينية أحمد التوفيق عبر التلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء: «نهيب بشعبنا العزيز عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة»، ويحل عيد الأضحى هذا العام في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

وأضاف أن سبب ذلك هو «ما يواجه المغرب من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «الجزيرة.نت».

كما قال الملك إنه «أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود».

وتسبّبت موجة جفاف تضرب المغرب للعام السابع على التوالي في تراجع أعداد المواشي بنسبة 38% مع تسجيل عجز في الأمطار بـ53% مقارنة مع متوسط الـ30 عاما الأخيرة، وفق ما أفاد به وزير الزراعة أحمد البواري منتصف فبراير.

وهذه أسوأ دورة جفاف تعيشها المملكة منذ مطلع الثمانينيات.

وتسبب شحّ الأمطار في عجز بمراعي تغذية الماشية، وانخفاض إنتاج اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وزيادة واردات الماشية والأغنام الحية واللحوم الحمراء.