مكتب نتنياهو يؤكد هويات جثث المحتجزين الـ4 الذين تسلمتهم إسرائيل من حماس

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هويات جثث المحتجزين الـ4 الذين تسلمتهم إسرائيل من حماس، ضمن الدفعة الثامنة من صفقة التبادل.

وقال في بيان عبر صفحته بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إن الجثامين دفنت في إسرائيل بعد إنهاء إجراءات تحديد الهوية من قبل الجيش الإسرائيلي، والمركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة والشرطة الإسرائيلية.

وأشار إلى مقتل المحتجزين: اتساحي عيدان، وأوهاد يهلومي، وايتسيك الجريط، أثناء احتجازهم في غزة، فيما لقي شلومو منصور حتفه خلال أحداث 7 أكتوبر، وجرى التحفظ على جثته في قطاع غزة.

وأفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين فجر اليوم الخميس، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في مقابل تسليم كتائب القسام جثامين 4 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وانطلقت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الماضي، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، أحياء وأموات، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل حيث أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.

في مقابل ذلك، أفرجت إسرائيل خلال أول ست دفعات تبادل عن 1135 معتقلا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

ويأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير الجاري.