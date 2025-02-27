حكام ديمقراطيون يعرضون وظائف للموظفين الاتحاديين المسرّحين من ترامب

وجه بعض حكام الولايات الأمريكية - ومعظمهم من الديمقراطيين - رسالة إلى موجة الموظفين الاتحاديين الذين جرى تسريحهم، مفادها: نريدكم.

ويرحب الحكام الموظفين الاتحاديين السابقين الذين فقدوا وظائفهم بسبب أجندة خفض التكاليف واسعة النطاق التي تنتهجها إدارة ترامب، ويشجعونهم على التقدم بطلبات للحصول على وظائف حكومية في ولاياتهم.

وتنظم بعض الأماكن معارض للتوظيف، وقال حاكم ولاية هاواي إن الولاية تعمل على تسريع عملية التوظيف لهؤلاء المتقدمين.

ولا يمثل هذا الجهد سوى مستوى محدود من المقاومة ضد الرئيس الجمهوري، وربما يشكل أيضا نوعا من المناورة السياسية من جانب حكام الولايات الزرقاء (الديمقراطية)، الحريصين على الظهور بمظهر الحزب الذي يساعد الموظفين ذوي الحاجة.

وفي معظم الحالات، يحاول الحكام ملء قوائم طويلة من فرص العمل المتاحة في ولاياتهم، وفي بعضها الآخر اقتصر الجهد على توجيه الأشخاص ببساطة إلى صفحة وظائف عبر الإنترنت.

ولكن إذا انتهى الأمر بمساعدة الموظفين المفصولين في الحصول على وظائف جديدة، فقد يكون هذا التوجيه وسيلة للساسة لكسب أصوات الناخبين قبل الانتخابات المحلية — بالإضافة إلى استفزاز ترامب.

وقد أثرت بالفعل عمليات خفض الوظائف التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك بهدف معلن يتمثل في تقليص البيروقراطية الحكومية المتضخمة، على قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية.