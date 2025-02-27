فرنسا تطالب بأن تكون جزءا من محادثات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة

قال وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن بلاده ترغب في المشاركة بالمحادثات الأمريكية الأوكرانية بشأن اتفاقية المعادن النادرة، التي وصفها البيت الأبيض بأنها "ضرورية للغاية" وستكون "خطوة مهمة نحو السلام".

وقال ليكورنو في حديث مع إذاعة فرنسية، معلقا على الاتفاق بشأن المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة: "من الضروري إبرام هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. ويجب أن أناقش بنفسي احتياجاتنا في المجال الدفاعي مع نظيري الأوكراني".

وأضاف: "ستحتاج صناعتنا الدفاعية إلى موارد، نحن لا نسعى للحصول على تعويضات من أوكرانيا، لكن نظامنا الدفاعي يتطلب موارد ضرورية للتسلح، ليس فقط في السنوات المقبلة، بل أيضًا على مدى 30 إلى 40 عامًا قادمة. لذلك، طلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نشارك أيضًا في المحادثات مع الأوكرانيين".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الجمعة المقبل، لتوقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة.

وأوضح ترامب أن "ذلك سيكون بشأن المعادن النادرة وأشياء أخرى"، وتحدث عن الاستثمارات الأمريكية لدعم أوكرانيا التي وصلت إلى 350 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في حين قدمت الدول الأوروبية 100 مليار دولار، حيث سيسمح الاتفاق الجديد للولايات المتحدة باستعادة استثماراتها والحصول أيضا على دخل إضافي في المستقبل.