الكويت تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت الشديد للاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة في بيان اليوم الخميس، موقف دولة الكويت المساند والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بالمسئوليات المنوطة بهم، ووضع حدٍّ لتلك الاعتداءات الهمجية والممنهجة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الصراعات والعنف فيها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الخميس الموافق 27 فبراير 2025



تعرب وزارة الخارجية عن استنكار دولة الكويت الشديد للاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم… pic.twitter.com/SpFaplqAWR — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) February 27, 2025

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدا ممنهجا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بميثاق الأمم المتحدة.

وشددت مصر على أن «ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويعد انتهاكا سافرا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها».

وطالبت الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة وضرورة وضع حد لها.

كما شددت على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا، في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967 باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة.