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بومبيو: نتحقق من أنباء عن هجمات على قافلة لجوايدو

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2019 - 3:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2019 - 3:40 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تتحقق من أنباء عن تعرض قافلة تابعة لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو لهجمات، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف بومبيو في بيان: "تدين الولايات المتحدة الهجمات على قافلة الرئيس المؤقت خوان جوايدو ومضايقة نواب الجمعية الوطنية وأعضاء وسائل الإعلام".

وأردف: "الولايات المتحدة تراقب تقارير عن الهجمات وغيرها من أعمال التخويف من قبل عصابات (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو المسلحة الخارجة عن القانون".

وتابع أن قوات الأمن هي المسؤولة عن حماية الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا.


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