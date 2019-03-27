موسكو: عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا اليوم الأربعاء، أن 1046 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 164 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و882 شخصا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر المركز - في بيان - أن 72 نازحا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مضيفا أن الجانب الروسي نفذ خلال 24 ساعة عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.17 طن إلى قرية (أم جرن) بريف حلب.

وأوضح البيان أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قام بتطهير هكتارين من الأراضي السورية من الألغام، حيث اكتشف ودمر 26 عبوة قابلة للانفجار.