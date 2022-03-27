بيئة سوهاج: إطفاء الأنوار بمدينة سوهاج الجديدة لمدة ساعة إحتفالا بساعة الأرض

شاركت محافظة سوهاج مساء اليوم فى إحتفال العالم بساعة الأرض حيث قامت بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بمدينة سوهاج الجديدة وكتابة كلمة "Earth Hour 60" بأضواء الشموع بأرض الميدان المواجه للمول التجارى بالمدينة وكذلك تخفيف الأنوار عن المحال التجارية والمطاعم بمول المدينة كصورة من المشاركة فى هذا الحدث العالمى .

وقال محمد عيسى مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج أن الفرع نفذ كذلك ندوات توعوية بالحدث للمواطنين فى الشوارع أثناء إطفاء النور بخلاف عقد ندوات لتلاميذ وطلاب المدارس خلال الأسبوع الماضى لتعريفهم بساعة الأرض ودعوتهم لأن يكونوا رسلا للبيئة وسفراء فى توصيل الرسائل البيئية التى تدعم الوعى والثقافة البيئية لدى المجتمع بكافة فئاته وطبقاته لافتاً إلى أن "ساعة الأرض" حدث بيئى عالمى سنوى يستهدف تشجيع الأفراد على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدنى الإسترالية هى أولى المدن التى طبقت هذه الحملة فى 2007 ونجحت الفكرة ومنذ ذلك الحين تحولت "ساعة الأرض" إلى ظاهرة عالمية تشارك فيها مدن العالم تباعا.

وأشار عيسى إلى أن مصر شاركت رسميا للمرة الأولى فى هذا الحدث العالمى عام 2009 حيث انخفض استهلاك الكهرباء حينها 50 ميجا وات وتضاعف في العام التالي إلى 100 ميجا وات مما يشير إلى تنامي الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث العالمي الهام.