جلسة استماع لخفض غازات الاحتباس الحراري في مشروع الطاقة الشمسية بأسوان

أكد حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان أن مشروع الطاقة الشمسية في قرية بنبان جعل أسوان قبلة للاستثمارات العالمية في هذا المجال وذلك في ظل التسهيلات الكبيرة المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن محافظة أسوان حريصة علي تحقيق الاصحاح البيئي لمواجهة أي مسببات للتلوث البيئي بشكل عام ، وفي مشروع الطاقة الشمسية في قرية بنبان بشكل خاص باعتبارها أكثر المناطق سطوعا للشمس.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الخاصة بتسجيل مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان لخفض غازات الاحتباس الحراري تحت الية المجلس الوطني للكربون التي نظمتها جمعية مستثمري الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنان بحضور كلا من اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة اسوان نائبا عن اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان ، وهشام الجمل رئيس الجمعية ، والمهندسة لمياء يوسف نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وممثلي شركة فرست كلايمت.

وأوضح هشام الجمل أن مشروع الطاقة الشمسية في بنبان يعتبر البوابة الواسعة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية التي تتضمن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يعتبر مشروع بنبان واحدا من أكبر تجمع للطاقة الشمسية علي مستوي العالم وينتج نحو 1465 ميجا وات من الكهرباء من خلال 32 شركة مختلفة بإجمالي حجم استثمارات يبلغ 2 مليار دولار.

وأضاف أن تأثيرات تغييرات المناخ والاحتباس الحراري لها تأثيرات كبيرة علي البيئة لذلك سوف تستضيف مصر مؤتمر للمناخ في شهر نوفمبر المقبل من أجل تحديد بعض الاليات الهامة للتعامل مع تغييرات المناخ التي نتعرض لها جميعا.

وأشار الجمل إلى أن أهالينا في قري بنبان هم شركاء أساسيون في نجاح هذا المشروع القومي العملاق وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الكهرباء ومحافظة أسوان لنجاح هذا المشروع.

وأكد أن جمعية مستثمري الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنان تقدم العديد من الخدمات المجتمعية لأهالي قري بنبان وهي " بنبان قبلي وبحري والرقبة والمنصورية " حيث ان الشركات العاملة في المشروع لا تكتفي فقط بتوفير فرص العمل وتدريب العمالة وتأهيلها ولكن لها دور كبير في وقوي في خدمة المجتمع المحلي من خلال التمكين الاقتصادي والتعليم والصحة.