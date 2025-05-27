300 كاتب بالفرنسية بينهم فائزان بجائزة نوبل الأدب يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

دانَ نحو 300 كاتب بالفرنسية في مقال نشر الثلاثاء، من بينهم اثنان من الحائزين جائزة نوبل للأدب هما: آني إرنو، وجان ماري غوستاف لوكليزيو، الإبادة الجماعية للسكان في غزة، ودعوا إلى «وقف فوري لإطلاق النار».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب هؤلاء في المقال الذي نشرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية: «تماما كما كان من الملحّ وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في 7 أكتوبر 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نصف ما يحدث بأنه (إبادة جماعية)».

وأضافوا: «أكثر من أي وقت مضى، نطالب بفرض عقوبات على دولة إسرائيل، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار، يضمن الأمن والعدالة للفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وآلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا في السجون الإسرائيلية، ويضع نهاية فورية لهذه الإبادة الجماعية».

ومن بين الموقعين على المقال كتّاب فازوا أخيرا بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة، كإيرفيه لو تيلييه، وجيروم فيراري، ولوران غوديه، وبريجيت جيرو، وليلى سليماني، وليدي سالفير، ومحمد مبوغار سار، ونيكولا ماتيو، وإيريك فويّار.

وتتزايد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان والعديد من البلدان.

وشدد موقعو المقال على أن هذا الوصف «ليس شعارا»، رافضين «إبداء تعاطف عام غير مجدٍ، من دون توصيف ماهية هذا الرعب».