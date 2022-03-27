نظرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الأحد، عددا من القضايا الهامة التي أثارت الرأي العام، وعلى رأسها قضية اتهام أب بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة لمدة 8 سنوات، ومتهم آخر أقدم على إنهاء حياة ابن زوجته، وثالث بارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني بحق طالبة في كلية الطب البيطري وتهديدها بنشر صور ومقطع فيديو عاري لها.

المحكمة نظرت محاكمة سائق توكتوك، متهم في القضية رقم 18725 جنايات مركز شرطة أبو حماد لسنة 2021، بقتل ابن زوجته البالغ من العمر 17 عامًا، وذلك إثر مشادة بينهما لتدخل الشاب للدفاع عن والدته بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، إذ أفادت التحقيقات بأن مستشفى الزقازيق الجامعي استقبل الشاب المجني عليه "مصطفى ط." 17 سنة، مُقيم بناحية كفر الزقازيق البحري، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ر." 40 سنة، سائق توكتوك؛ إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدة المجني عليه، وأن المتهم متزوج منها بعقد عرفي، فيما تطورت المشادة إلى مشاجرة تدخل على إثرها المجني عليه للدفاع عن والدته فتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته ولاذ بالفرار، قبل أن يتم ضبط المتهم، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهامات، فيما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

كما نظرت المحكمة كذلك محاكمة عامل رديتير، المتهم في القضية رقم 17595 جنايات قسم ثان الزقازيق لسنة 2021، بالاعتداء جنسيًا على ابنته الطفلة بغير رضاها، حيث كانت جهات التحقيق قد اتهمت "محمد ح." 45 عامًا، عامل رديتير، مقیم في كفر الإشارة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بأنه في عضون الفترة من 2013 حتى 2021، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، قد واقع ابنته الطفلة المجني عليها (أ)، بغير رضاها، وذلك بأن انفرد بها وحسر عن نفسه وعنها ملابسهما كرها عنها وكمم فمها خوفًا من صراخها وشل مقاومتها بإمساكه لكلتا يداها وجثم فوقها مواقعًا إياها بغير رضاها، وهددها بالقتل حال إفشائها لجرمه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قد عاود أفعاله تلك عدة مرات على مدار 8 سنوات، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

ونظرت محكمة جنايات الزقازيق كذلك جلسة محاكمة طالب في كلية الهندسة؛ لاتهامه في القضية رقم 17008 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2021، بالابتزاز الإلكتروني لطالبة بكلية الطب البيطري، حيث كانت جهات التحقيق قد اتهمت "أحمد م." 27 سنة، طالب بكلية الهندسة وصاحب شركة إعلانات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بالابتزاز الإلكتروني للمجني عليها "ح. م." طالبة بكلية الطب البيطري، مقيمة بمحافظة الأقصر.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينه وبين المجني عليها وتعرفهما على بعضهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحصل الأخير على صور ومقاطع فيديو تسجيلية عارية خاصة بالمتهمة لما بينهما من علاقة عاطفية، وحال نشوب خلافات بينهما هددها بتلك المقطاع والصور لأجل التحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور والمقاطع، وتمت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.