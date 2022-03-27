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وزارة العدل تقرر نقل مقر نيابة الطفل بشمال بنها

محمد نابليون
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 2:36 م

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم ٢١٦٣ لسنة ٢٠٢٢، بنقل مقر نيابة الطفل بنيابة شمال بنهـا الكلية من مقرها الحالي الكائن - بمبنى محكمة بنها القديم بشارع جميل - إلى مقرها الجديد الكائن بالطابق الرابـع سینی محكمة بنها الابتدائية الجديد - حي المنشية - مدينة بنها - محافظة القليوبية.

وكلف القرار الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ ما جاء فيه.

واستند القرار إلى الدستور؛ وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ ۲۰۲۲/۳/۲۳ ؛ وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات.

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