موقف غامض لأيمن أشرف في الأهلي

يحوم الغموض حول موقف أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الأحمر.

وطالب مارسيل كولر إدارة الأهلي بالسماح برحيل أيمن أشرف عن الفريق، مُشيرًا إلى أنه ليس في حاجة لخدماته بالموسم الجديد.

وترى إدارة الأهلي أن أيمن أشرف هو أحد قادة الفريق، وكان من الأعمدة الرئيسية في البطولات المحلية والإفريقية التي تحققت على مدار المواسم الماضية.

ويدرس الأهلي عدة حلول لموقف أيمن أشرف، من بينها تجديد التعاقد معه، سواء بالبقاء بعدها في صفوف الفريق لحين الحصول على فرصة جديدة من كولر لإثبات نفسه.

ومن بين تلك الحلول أيضًا، هو رحيل اللاعب، سواء على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري في نهاية الموسم الجاري، أو الاكتفاء بما قضاه في النادي، وإتاحة الفرصة له للانتقال لأي فريق مجانًا بنهاية الموسم.

وفي سياق متصل، استقر النادي الأهلي على إرجاء حسم ملف تجديد التعاقدات مع اللاعبين إلى ما بعد نهاية مباراة الهلال السوداني القادمة، والتي تمثل أهمية كبيرة للنادي في الفترة الحالية.

وينتظر الأهلي حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات بشكل نهائي، مع الإعلان رسميًا عن ذلك، خلال الأسبوع القادم، بالإضافة لعقد جلسة جديدة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، لحسم مصيره، وتحديد موقفه النهائي من الرحيل أو البقاء، عن طريق التوصل لاتفاق نهائي بشأن عقده الجديد مع الأحمر.