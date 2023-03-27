 الرقابة المالية: إيجل كيميكالز ترفع سعر الاستحواذ على باكين إلى 37 جنيها للسهم - بوابة الشروق
الإثنين 27 مارس 2023 2:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

الرقابة المالية: إيجل كيميكالز ترفع سعر الاستحواذ على باكين إلى 37 جنيها للسهم


نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 2:45 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 2:45 م

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، أنها تلقت خطاب من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، لرفع سعر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على كامل أسهم شركة باكين ليصل إلى 37 جنيها بدلا من 35 جنيها للسهم.

جاء زيادة سعر عرض الشراء الإجباري من قبل إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات بعد إعلان شركة الأصباغ الوطنية القابضة وهي شركة إماراتية رفع سعر عرض استحوذاها على كامل أسهم باكين إلى 36 جنيها بدلا من 34 جنيها في السابق.

يذكر أن باكين سجلت صافي ربح بلغ 19.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 486.39 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك