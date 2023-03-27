فرست سيتيزنس يشتري بنك سيليكون فالي

وافق بنك فرست سيتيزنس بانك شيرز الأمريكي، على شراء منافسه سيليكون فالي بنك (إس.في.بي) الخاضع لسيطرة السلطات المالية الأمريكية بسبب انهياره.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة المسيطرة على إس.في.بي القول، إن فرست سيتيزنس الموجود مقره في ولاية نورث كارولينا دخل في اتفاق لشراء كل ودائع وقروض إس.في.بي، بما في ذلك أصول قيمتها 72 مليار دولار بسعر مخفض قدره 16.5 مليار دولار.

في الوقت نفسه، ستظل أوراق مالية وأصول أخرى بقيمة 90 مليار دولار تقريبا خاضعة للحراسة القضائية تحت تصرف مؤسسة التأمين على الوداع، التي ستحصل أيضا بموجب الصفقة على حقوق ملكية في فرست سيتيزنس بقيمة 500 مليون دولار.

يذكر أن مؤسسة التأمين على الودائع تحملت حوالي 20 مليار دولار لتغطية خسائر المودعين في البنك الأمريكي، لكن التكلفة النهائية بالنسبة للمؤسسة لم تتحدد بعد انتظارا لتصفية عملية الحراسة القضائية.

من ناحيته، قال فرانك هولدنج الرئيس التنفيذي لبنك فرست سيتيزنس، إن صفقة شراء إس.في.بي تعتبر صفقة مهمة بالاشتراك مع مؤسسة التأمين على الودائع وستساعد في استعادة الثقة في القطاع المصرفي الأمريكي.

وقال فرست بنك إنه بموجب الصفقة ستنتقل إليه ودائع بقيمة 56 مليار دولار مع 17 فرعا تابعا لسيليكون فالي الذي سيواصل العمل كوحدة تابعة لفرست سيتيزنس.

يذكر أن انهيار سيليكون فالي بنك هو أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.

ويتركز نشاط بنك سيليكون فالي على القطاع التكنولوجي ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم. وأدى أنهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.