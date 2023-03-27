اليمين الإسرائيلي يدعو إلى تظاهرات دعما لاستمرار التعديلات القضائية

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن اليمين الإسرائيلي يدعو إلى تظاهرات في أنحاء إسرائيل دعما لاستمرار خطة التعديلات القضائية.

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، مساء أمس الأحد، وأغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، واخترق محتجون، حواجز أمنية قرب منزل نتنياهو في القدس المحتلة، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، بعدما حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين على طريق أيالون السريع في تل أبيب، بعد مرور خمس ساعات على اندلاع التظاهرات. وقالت "جيروزاليم بوست" إن 3 شرطيين جرحوا في الاشتباكات.

وعطل آلاف المتظاهرين حركة المرور، وأحرقوا إطارات السيارات وأقاموا حواجز بالحجارة والحديد على طريق أيالون السريع وعدة أماكن أخرى، وفقاً لبيان عن الشرطة الإسرائيلية.