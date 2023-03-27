تحدّث الفنان ماجد المصري، عن القدرات الفنية لابنه «آدم» وذلك في أعقاب انتقادات أثيرت بشأن دخول أبناء الفنانين للوسط.

وقال خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة «العربية»: «آدم موهوب جدا.. لكني قررت إني مش هساعده في حاجة.. وهو مش عاوزني أساعده وبيعتمد على نفسه وهيعرف يوصل».

وأضاف أنه سيُقدمه إذا ما أتيحت فرصة لذلك، معقبا: «لو اتقبل تمام.. لو ماتقبلش معنديش مشكلة»، مؤكدا أن العمل في الوسط الفني يخلو من المجاملات.

وتابع: «لو أبناء الراحل صالح سليم بيعرفوا يلعبوا كورة وهو كان رئيس النادي الأهلي كان زمانهم بقوا لاعيبة كورة لكن الجمهور مكنش هيقبل.. أنا لو ابني بيعرف يمثل الجمهور هيقبله.. ولو مش بيعرف يمثل الجمهور مش هيقبله».

وأوضح أن أي فنان موجود على الساحة من عائلة فنية، إذا لم يكن يملك موهبة بالفعل لن يتمكن من إثبات نفسه في ظل المنافسة القوية القائمة.

وضرب المصري أمثلة قائلا: «عندنا محمد عادل إمام وهو نجم وله جماهيرية كبيرة وناجح جدا.. وكريم محمود عبدالعزيز نفس الكلام.. والراحل هيثم أحمد زكي كان موهوب.. وأحمد صلاح السعدني كذلك».

وأكد أن هناك جينات يتوارثها أبناء الفنانين من آبائهم، وفي الوقت نفسه هناك عباقرة تمثيل وهم من خارج الوسط الفني ولا ينتمون لعائلات فنية، متابعا: «الموضوع مفيهوش واسطة.. والله ما فيه واسطة».