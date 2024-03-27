آية عبد الرحمن تقدم حلقة عن إفطار المطرية على إكسترا نيوز الليلة

تعرض قناة إكسترا نيوز في الساعة 11 مساء، حلقة جديدة من برنامج "الحقيقة" تقديم آية عبد الرحمن، ترصد خلالها كواليس حفل إفطار المطرية الشهير، الذي أقيم يوم 15 رمضان الجاري، بحضور عدد من الشخصيات العامة أبرزهم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، وغيرهم.

وترصد الحلقة، كواليس صناعة البهجة في حفل إفطار المطرية، حيث تم التصوير على مدار 10 ساعات، منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وحتى ما بعد الإفطار، لإظهار هذا التجمع الكبير الذي أقيم في ١٠ شوارع، بعزبة حمادة بمنطقة المطرية.

كما ترصد كاميرا البرنامج كواليس المطبخ الذي تم فيه تجهيز الطعام من المشويات للحلويات والقطايف، وحتى المراحل النهائية لتجهيز وتغليف الوجبات، كما يجري البرنامج لقاءات مع الأعضاء المؤسسين لحفل الإفطار، وكذلك مع المشاركين من المنطقة.